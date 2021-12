Jennifer Lopez não estará na cerimônia de abertura da Copa

A estrela pop norte-americana Jennifer Lopez não participará da cerimônia de abertura da Copa do Mundo, como estava previsto inicialmente, informou a Fifa neste domingo, 8, a quatro dias do início do evento.

Lopez, que gravou a música oficial da Fifa, "We Are One", com o rapper Pitbull e a cantora Claudia Leitte, deveria participar da cerimônia de abertura na próxima quinta-feira em São Paulo, mas teve sua presença cancelada, segundo comunicado enviado pela entidade.

"Por problemas de produção, Jennifer Lopez, uma das artistas da música oficial 'We Are One', não poderá participar da cerimônia de abertura da Copa do Mundo da Fifa", explicou a organização, sem dar maiores detalhes.

A cerimônia de 25 minutos contará com a atuação de 600 artistas, incluindo ginastas, acrobatas e capoeiristas. O ápice da festa será a música "We Are One", acompanhada pelo grupo de percussão Olodum, agora sem Lopez. A apresentação está marcada para começar às 15h15 (horário de Brasília), antecedendo o primeiro jogo da Copa, que começa às 17h.

Pitbull não deixou que a ausência de Lopez diminuísse seu entusiasmo. "Cantar 'We Are One' para o mundo, especialmente em um país tão bonito como o Brasil, será muito divertido. Mas mais que isso, mostrará ao mundo que a música é uma linguagem universal", disse o rapper citado no comunicado da Fifa.

Esta não é a primeira vez que Lopez deixa de participar dos eventos de promoção da música oficial da organização. Ainda durante a produção da faixa, Lopez não compareceu a uma reunião com funcionários da Fifa no Rio de Janeiro, deixando Pitbull e Cláudia Leitte sozinhos.

Mais de 60 mil pessoas assistirão a cerimônia de abertura da Copa do Mundo no novo estádio Arena Corinthians, em São Paulo, antes de assistir a primeira partida, disputada entre Brasil e Croácia. Cerca de 1 bilhão de pessoas devem acompanhar a festa pela televisão.

