Jennifer López ganha estrela na Calçada da Fama de Hollywood

A cantora e atriz Jennifer López ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood nesta quinta-feira, 20. A homenagem foi na categoria Fonógrafo - relativa à indústria musical. Na ocasião, Jennifer falou com a imprensa e agradeceu o apoio da família.

"O caminho que levei desde as ruas do Bronx [em Nova York] até este momento no Boulevard Hollywood está pavimentando com o amor e o apoio da minha família, amigos e a família que criei trabalhando", explicou.

Jennifer ainda declarou que ganhar a estrela é mais um incentivo a trabalhar ainda mais: "Este é um momento especial, é um ponto de referência e me inspira a trabalhar mais duro e sonhar alto com tudo o que vem no futuro, tudo valeu a pena".

adblock ativo