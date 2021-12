Jennifer Aniston fica noiva de ator Justin Theroux

A ex-estrela do seriado "Friends" Jennifer Aniston está noiva e irá casar com o ator e roteirista Justin Theroux, noticiou a revista People no domingo.

"Justin Theroux teve um aniversário incrível na sexta-feira ao receber um presente incrível quando sua namorada Jennifer Aniston aceitou seu pedido de casamento", afirmou o representante de Theroux à revista de celebridades.

O agente de Jennifer, Steven Huvane, confirmou o noivado.

Jennifer, de 43 anos, e Theroux, de 41, estão namorando há mais de um ano e atuaram juntos na comédia "Wanderlust" em fevereiro.

Nenhuma data para o casamento foi anunciada.

Este será o segundo matrimônio da atriz, uma das preferidas de Hollywood e rosto frequente em comédias românticas.

Seu primeiro casamento com Brad Pitt terminou em divórcio depois de cinco anos, em 2005, quando Pitt se apaixonou pela atriz Angelina Jolie, e desde então a vida amorosa de Jennifer é seguida de perto pela mídia de celebridades mundial.

