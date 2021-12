Jay-Z mostra vídeo inédito de seu casamento com Beyoncé

Sempre discreto quando o assunto é sua vida pessoal, Jay-Z surpreendeu os fãs ao postar em seu perfil no Instagram um vídeo inédito do seu casamento com Beyoncé, ocorrido em 2008.

As imagens exibem o momento do "sim" do casal. Jay-Z e Beyoncé no aparecem no altar, de frente um para outro, e em seguida ele coloca um anel de diamantes no dedo da cantora. Depois, Jay-Z e Beyoncé aparecem deixando a cerimônia sob uma chuva de pétalas brancas.

Um vídeo publicado por Jay Z (@officials_c_) em Abr 7, 2015 às 11:24 PDT

