Jay-Z e Beyoncé estão em crise conjugal, diz site

O casal Jay-Z e Beyoncé estão enfrentando uma crise conjugal, segundo o site americano Radar Online. A cantora já teria começado a remover uma tatuagem que fez no dedo anelar esquerdo para marcar o seu casamento com o rapper, o que explicaria o desbotamento da imagem em fotos recente.

Mas este seria apenas um indício de que as coisas não estão bem: "Para o público, Beyoncé e Jay-Z aparecem como se estivesse tudo ótimo. Mas, na privacidade, eles não são tão felizes como as pessoas pensam", revelou uma fonte próxima ao cantor em entrevista ao site americano Radar Online.

"Jay tem dito a seus amigos que Beyoncé está removendo a sua tattoo no dedo, aquela feita quando eles se casaram. Ele está conformado, ao dizer: 'Nada é para sempre'", acrescentou a fonte.

Os rumores surgiram após um jogo de basquete que os dois assistiram juntos, e o desenho não estaria tão nítido no dedo da estrela.

A tatuagem seria o número 4 em algarismo romano (IV), e representa datas importantes, como o dia do seu aniversário, do casamento e o aniversário do marido.

Confusão entre Jay-Z e cunhada

Na semana passada, depois do baile do MET (Metropolitan Museum of Art), Jay-Z foi agredido a socos e pontapés pela irmã de beyoncé, Solange Knowles. Um segurança tenta conter a fúria da moça, enquanto o próprio Jay-Z segura o pé da cunhada. A briga ocorreu dentro do elevador de um hotel em Nova York.

