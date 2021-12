Jaque Khury posta foto de antes e depois: "rechonchudinha"

Dona de um corpo sarado, Jaque Khury surpreendeu seus seguidores do Instagram ao postar uma foto antiga na manhã de segunda-feira, 3. A ex-BBB fez uma montagem de fotos, no estilo antes e depois, onde aparece em seu momento atual e aos 15 anos, quando era adolescente.

Na mensagem, Jaque falou sobre a mudança. "Ta vendo como há esperança para todos! Kkkkkk.... 15 anos depois, 15 quilos a menos, e bom senso que vem com o tempo e experiencia! Rs.... Antes estava com 15 anos e atualmente com 30".

A modelo ainda revelou que tinha o corpo mais cheinho. "Sim! Eu fui uma adolescente rechonchudinha e era jogada de escanteio pelos meninos do bairro.... Eu era a que sempre ficava dançando com a vassoura nas festas. Rs...ninguém me queria", lembrou Jaque.

