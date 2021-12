Jammil se reúne com elenco de Salve Jorge

Com a música Celebrar como parte da trilha sonora da próxima novela das 21h, Salve Jorge, Levi Lima e Manno Góes, da banda Jammil e Uma Noites, foram ao Rio de Janeiro para participar do lançamento do folhetim. Os músicos se encontraram com o elenco e tiraram fotos ao lado de Glória Perez, a autora da trama, e Stênio Garcia.

Salve Jorge vai estrear no dia 22, às 21h15, e terá um grande elenco, formado por atores como Nanda Costa e Rodrigo Lombardi, os protagonistas, além de Vera Fischer, Flávia Alessandra e Cléo Pires.

