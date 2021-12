Jammil lança nova música com participação de Saulo

A nova música de trabalho da banda Jammil, "Cadarço, sapato e chiclete", foi lançada nesta quarta-feira, 15, nas rádios baianas e na internet.

A canção, faixa do DVD Jammil de Todas as Praias, conta com participação do cantor Saulo Fernandes. "Cadarço, sapato e chiclete" é de autoria de Levi Lima e ganhou um clipe especial, gravado na Ponta do Humaitá, cartão postal de Salvador, que já está disponível no YouTube. Confira abaixo:

