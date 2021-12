Jammil grava programa de Fátima Bernardes

O cantor Levi Lima e o baixista Manno Góes, da banda Jammil, gravaram o programa Encontros com Fátima na tarde desta terça-feira, 27, no Rio de Janeiro. O tema do bate-papo foi Hits 2012. A banda tá com moral na Globo e conseguiu colocar duas canções nas últimas novelas das 21h. A música Colorir Papel esteve presente na trilha de Fina Estampa e, em Salve Jorge, eles emplacaram a canção Celebrar.

