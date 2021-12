Jammil ganha prêmio de melhor banda do Carnaval

Liderado por Levi Lima e Manno Goés, a banda Jammil e Uma Noites conquistou mais um prêmio na curta carreira de Levi à frente do grupo, o de "Melhor Banda de Axé". A premiação, realizada no Teatro Casa do Comércio nesta terça-feira, 2, elegeu os melhores do Carnaval 2013. Vários artistas, como Xanddy, Carla Perez, Pablo, Magary, Saulo compareceram à entrega do Troféu Castro Alves.

