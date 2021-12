Jammil faz show em lançamento de "Salve Jorge" em Salvador

Com a música "Celebrar" na trilha da novela, a banda Jammil e Uma Noites fez a festa dos convidados soteropolitanos no lançamento de "Salve Jorge", na noite desta quarta-feira (17), no Shopping Bela Vista, em Brotas. Os meninos cantaram os maiores sucessos do grupo em um show intimista. A trama, que substituirá "Avenida Brasil" às 21 horas, é escrita pela autora Glória Perez e estreia nesta segunda-feira (22).

