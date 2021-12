Jammil e Uma Noite lança bloco Praieiro nesta terça

Acontece nesta terça-feira, 14, o lançamento oficial do bloco Praieiro, que sairá no circuito Barra/Ondina no domingo e segunda de Carnaval. A festa, comandada pela banda Jammil e Uma Noites, ocorrerá a partir das 22h30, no segundo piso (asa sul) do Shopping Bela Vista. O evento é fechado para associados do bloco, empresários e a imprensa baiana.

