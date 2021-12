Jammil assina trilha de novo quadro do Caldeirão do Huck

Depois de lançar a música "Celebrar", que faz parte da trilha sonora da novela Salve Jorge, o grupo Jammil tem mais uma canção na programação da Rede Globo.

Trata-se de "Se eu fosse você", composição de Levi Lima e seu pai, João Onildo, que é o tema do quadro de mesmo nome no Caldeirão do Huck.

Na atração, pessoas famosas trocam de vida com anônimos por um dia.

