Jamie Dornan assume papel de Christian Grey

O ator norte-irlandês Jamie Dornan foi escolhido para substituir Charlie Hunnam no papel do bilionário Christian Grey na adaptação para o cinema do romance erótico best-seller "Cinquenta Tons de Cinza", disse a autora E.L. James na quinta-feira.

A saída de Hunnam do projeto, seis semanas após ele ter sido anunciado como protagonista masculino do filme, deixou os produtores numa situação delicada para encontrar um substituto, uma vez que as filmagens estão previstas para começar no início do próximo mês.

James fez o anúncio no Twitter. "... Nosso homem está aqui. Bem-vindo ao #TeamFifty @JamieDornan1", escreveu. A Universal Pictures não confirmou de imediato a escolha de Dornan para o papel.

O ator de 31 anos, ex-modelo da Calvin Klein, vai contracenar com a atriz norte-americana Dakota Johnson no filme, que terá direção de Sam Taylor-Wood. O filme tem lançamento previsto para agosto.

Dornan atuou no filme de 2006 de Sofia Coppola "Maria Antonieta", e mais recentemente interpretou o Caçador na série da emissora de TV ABC "Once Upon a Time".

O livro "Cinquenta Tons de Cinza", sobre o relacionamento apaixonado da estudante de literatura Anastasia com o empresário rico e misterioso Christian Grey, foi publicado em 2011 e tornou-se um fenômeno cultural, que deu origem a diversas paródias.

Descrito por críticos como "pornô leve", o romance de estreia de James, o primeiro de uma trilogia "Cinquenta Tons", tornou-se o livro mais rápido a atingir 1 milhão de exemplares vendidos na Grã-Bretanha.

