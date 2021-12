Jackie Chan sai do armário em vídeo

O ator chinês Jackie Chan saiu do armário em uma campanha do grupo Aliança Gay e Lésbica contra a Difamação (GLAAD, em inglês). Em um vídeo, o mestre em artes marciais declara apoio aos que lutam pela igualdade. "Não basta falar sobre aqueles que lutam pela liberdade e pela igualdade. Eu estou com vocês. Eu quero aqueles que lutam. Acreditem em mim. Eu luto muito" diz o ator.

No final, ele diz "Estou saindo do armário por aqueles que lutam pela igualdade".

Confira abaixo o vídeo:

