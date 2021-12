"Já soube de uma traição e perdoei", diz Scheila Carvalho

Ivo Meirelles atirou no que viu e acertou no que não viu! Antes de pegar a estrada em A Fazenda, o músico participou da atividade 'Qual é a sua?', na qual foram feitas perguntas aos peões relacionadas a sexo, vida a dois, convivência e modo de pensar.

Sem saber do que acontecia do lado de fora, o carnavalesco mirou em Scheila e perguntou como ela reagiria se soubesse de uma traição. Tranquila, a morena disse que já havia passado por vários cornos. "Eu paguei com a mesma moeda no passado. Mas hoje eu penso completamente diferente. Já soube de uma traição e o perdoei, mas não paguei com a mesma moeda", revelou.

Se ela se referiu ao caso de Tony Salles com Kamyla Siminoni - que o cantor disse ser de conhecimento da mulher - só saberemos quando Scheila sair do reality show.

Mas depois de passar o dia elogiando o marido e à noite admitir que é capaz de perdoar, tudo leva a crer que o cantor vai se safar de mais uma. A não ser que a morena considere que o caso ganhou exposição demais. É esperar pra ver!

