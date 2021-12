Izabel Goulart posa com camisola sensual em Nova York

Izabel Goulart publicou uma foto esbanjando sensualidade na manhã desta sexta-feira, 1º. Com camisola curta e decotada nas costas, a modelo brasileira aparece na sacada de seu apartamento, em Nova York, nos Estados Unidos, levantando uma taça com suco de cenoura.



"Um brinde saudável com Empire State!! Olá agosto!!", escreveu ela, na legenda da foto dando boas vindas ao mês que começa nesta sexta.

adblock ativo