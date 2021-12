Ivo Meirelles afirma ter ficado com uma menina de 15 anos

Ivo Meirelles surpreendeu a todos no reality A Fazenda (Record) ao contar um caso que aconteceu há mais de 20 anos, quando era casado. O sambista disse que traiu sua mulher com uma menina de 15 anos. Não satisfeito, Ivo continuou o papo: "no dia seguinte, percebi que não estava legal. Fui ver e tinha contraído gonorreia". Os peões Paulo, Yudi e Beto ficaram chocados.

