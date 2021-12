Ivete vai participar de filme do personagem Crô

A cantora Ivete Sangalo já engatilhou mais um projeto como atriz. Segundo o ator Marcelo Serrado, Ivete vai participar do filme do personagem Crô, o mordomo de Tereza Cristina na novela Fina Estampa. "Adorei a Ivete Sangalo como atriz. Eu a convidei para fazer uma participação no filme, e ela já aceitou. Ela vai interpretar, provavelmente, uma das madames que Crô procura para mandar nele", revelou o ator em entrevista ao jornal Diário de S. Paulo de sexta-feira, 12. Ivete está no ar atualmente como Maria Machadão na novela Gabriela, da Rede Globo.

O filme de Crô foi escrito por Aguinaldo Silva, o autor de Fina Estampa, e tem previsão de estreia para julho de 2013. O autor adiantou que o longa vai começar com o personagem sem uma patroa, como no final da novela. Aguinaldo ainda não decidiu se vai revelar, no filme, o nome do amante do personagem, um dos grandes mistérios do folhetim.

adblock ativo