Ivete vai homenagear Tarsila do Amaral no Rock in Rio

Ivete Sangalo já tem preparado o show inédito que vai animar o Rock in Rio 2013, na abertura do evento, dia 13 de setembro. Em entrevista ao jornal O Dia deste domingo, 1º, a baiana disse que vai homenagear a pintora Tarsila do Amaral com projeções de telas assinadas pela mordenista brasileira. "Será um show com cenário, figurino, repertório, tudo novo. Quero falar do Brasil, enaltecer o país em tudo", revelou.

Ivete vai se apresentar no Palco Mundo com artistas como Beyoncé, David Guetta e Justin Timberlake.

adblock ativo