Ivete teria detestado participar de DVD de Naldo

A colunista Fabíola Reipert, do site R7, afirmou que Ivete Sangalo comentou com pessoas que trabalham com ela que detestou ter participado da gravação do DVD de Naldo.

Se dependesse dela, sua participação não teria rolado. Ela só foi ao show por imposição da gravadora.

O show de Naldo foi megacriticado pela imprensa e pelos fãs. Naldo nem olhou na cara do público e sumia por horas sem dar satisfação. Quem teve de conversar e entreter o pessoal foi a própria Ivete.

adblock ativo