Ivete terá que depor sobre processo de plágio

Ivete Sangalo terá que ir dar seu depoimento no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) sobre o processo de plágio envolvendo a música "Sorte Grande". Segundo o jornal Extra, a audiência está marcada para o dia 7 de outubro.

A cantora é uma das rés do processo movido pela baiana Rosenilda Tolentino Ogando da Silva, que teve início em 2010. Rosenilda pede R$ 1 milhão de indenização e alega ser a autora do hit, que foi tema do Brasil na Copa do Mundo realizada na Africa do Sul.

Oficialmente, a música "Sorte grande" é apontada como autoria de Lourenço que, segundo o jornal, não foi citado como réu.

Além de Ivete, a Universal Music Brasil, a produtora Caco de Telha e a Caco Music - as duas últimas, empresas da cantora - também aparecem como rés no processo.

A reportagem de A TARDE entrou em contato com a assessoria de Ivete, que não quis falar sobre o assunto.

Procurada pela publicação, Rosenilda declarou que só a sua advogada poderia falar sobre o processo.

