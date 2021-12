Ivete sobre Claudinha: "não é uma rainha e sim um reino"

Ivete Sangalo deu exemplo de simpatia nos bastidores do "Criança Esperança" (Globo) e, como de costume, foi alvo da imprensa.

Entre as perguntas que lhe fizeram, segundo o colunista Leo Dias, do Jornal O Dia, a cantora foi questionada se ela aceitaria o convite para ser rainha de bateria de uma escola de samba do Rio de Janeiro, depois que Claudia Leitte foi anunciada rainha da Mocidade.

Ivete logo descartou a possibilidade. "A gente aceita quando pode. Já recebi alguns convites. Mas meu nome é muito forte em Salvador. Não posso deixar o Carnaval de lá", disse.

E elogiou a foto que a escola divulgou de Claudinha. "Eu vi uma foto dela. Ela não é uma rainha e sim um reino", disse a baiana, falando sobre a boa forma da loira.

