Ivete será nomeada embaixadora contra o tráfico de pessoas

A cantora baiana Ivete Sangalo será embaixadora da ONU (Organizações das Nações Unidas) no Brasil na luta contra o tráfico de pessoas. A nomeação será nesta quarta-feira, 8, em Brasília.

Segundo Yury Fedotov, diretor executivo do escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), a escolha da baiana ocorreu por causa de sua presença forte no cenário musical brasileiro e no exterior.

"Ivete Sangalo é uma das mais respeitadas, populares e bem-sucedidas artistas do Brasil. Sua música transcende as fronteiras brasileiras. Ela já recebeu 14 nomeações e ganhou um Grammy Latino durante sua impressionante carreira. Aguardamos com grande expectativa que ela empreste seus talentos notáveis à luta contra o tráfico de pessoas", explicou Fedotov.

A Organização Internacional do Trabalho estima que mais de 20 milhões de pessoas sejam vítimas de trabalhos forçados em todo o mundo, incluindo vítimas de tráfico humano para exploração sexual e de trabalho.

Segundo o Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas 2012, publicado em dezembro pelo UNODC, 27% de todas as vítimas oficialmente detectadas no mundo entre 2007 e 2010 eram crianças.

No Brasil, o trabalho escravo corresponde a dois terços dos inquéritos relacionados a tráfico de pessoas instaurados pela Polícia Federal entre 2005 e 2011, de acordo com um estudo elaborado pela Secretaria Nacional de Justiça, em parceria com o UNODC.

A Bahia ocupa o terceiro lugar entre os estados brasileiros com registros de vítimas deste crime, que se divide em três tipos - exploração sexual de mulheres, crianças e adolescentes; remoção de órgãos e trabalho análogo ao escravo -, segundo dados da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça.

