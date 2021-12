Ivete Sangalo vai se apresentar no Rock in Rio Las Vegas

Depoir de participar dos festivais Rock in Rio no Rio de Janeiro e em Portugal, Ivete também vai participar da festa que acontecerá em Las Vegas, nos Estados Unidos. A baiana vai se apresentar no dia 15 de maio.

O Rock in Rio USA acontece dias 8, 9, 15 e 16 de maio, em Las Vegas. Além de Ivete, foram confirmados Sam Smith, Jessie J, Tove Lo e as bandas Empire of the Sun e Foster the People. Já estavam confirmados Metallica, No Doubt, Taylor Swift e Bruno Mars.

adblock ativo