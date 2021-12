Ivete Sangalo vai fazer show em camarote no Carnaval

Pela primeira vez na carreira, Ivete Sangalo vai deixar a avenida no Carnaval para fazer um show exclusivo no Camarote Cerveja & Cia na quinta-feira, primeiro dia de folia.

Além de Ivete, outros artistas também vão se apresentar no camarote durante o Carnaval. Na quinta-feira, o camarote, localizado em Ondina, custa R$ 700 (masculino) e R$ 600 (feminino) e é no sistema all inclusive.

Durante o Carnaval, Ivete vai desfilar nos blocos Cerveja & Cia (sábado) e Coruja (domingo e segunda).

