Ivete Sangalo tieta as campeãs olímpicas do vôlei

A cantora deu uma de tiete com as meninas de ouro do vôlei brasileiro. O encontro com o time que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres foi durante o programa Caldeirão do Huck.

Ivete Sangalo, que torceu pelo time durante os jogos, fez questão de tirar algumas fotos. Ela, inclusive, as publicou em seu perfil no Facebook. Em uma das imagens, a baiana aparece mordendo a medalha olímpica. "Delicia! Ouro tem sabor especial", escreveu a artista.

