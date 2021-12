Ivete Sangalo terá que pagar R$ 120 mil para cordeira

O que Ivete Sangalo não esperava nesse final de ano é que uma parte do dinheiro conquistado por ela fosse parar no bolso da cordeira M. G. R. S. A artista vai ter que pagar em três parcelas, nos meses de outubro, novembro e dezembro, o total de R$ 120 mil para a trabalhadora como indenização. Pelo acordo, R$ 30 mil são relativos a dano estético, R$ 30 mil a dano moral e R$ 60 mil a danos materiais.

Em 2001, a cordeira se acidentou em uma micareta, quando a artista puxava um bloco de trio elétrico, e quebrou o pé. O acordo foi celebrado no último dia 3 pelo juiz do trabalho José Arnaldo de Oliveira, auxiliar da 4ª Vara do Trabalho de Camaçari.

Segundo a assessoria do Tribunal Regional do Trabalho, o acidente não foi grave, mas as circunstâncias do fato são mantidas em segredo de justiça. Também foram acionados o município de Camaçari, o irmão da cantora Jesus Dias Sangalo e o Grupo Arruela, além de Wander Luiz de Azevedo, Rui Magno de Carvalho e Sandra Maria de Oliveira Lopes.

Com o acordo, todos foram excluídos do processo. A assessoria de Ivete não foi encontrada para comentar a situação.

