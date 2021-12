Ivete Sangalo sobe ao palco no último dia do Sauípe Folia

A cantora Ivete Sangalo abre a programação do último dia do sauípe Folia, neste sábado, 08. A festa acontece desde quinta-feira, 6, no Litoral Norte da Bahia. No evento, a musa do axé deve cantar o single 'No Brilho Desse Olhar", canção do seu CD Real Fantasia.

O Sauípe Folia reúne grandes nomes como Alexandre Peixe, Eva, Timbalada, Gusttavo Lima, Harmonia do Samba e Humberto & Ronaldo. Hoje ainda sobem ao palco o cantor sertanejo Gusttavo Lima e a banda Harmonia do Samba. Essa edição já contou com shows de Tomate, Jorge & Mateus e Filhos de Jorge.

Presenças Vips - A modelo e coleguinha do Caldeirão do Huck, Karen Kounrouzan, veio até a Bahia para prestigiar a festa e, em cima do trio do cantor Tomate, demonstrou sua paixão pelo Carnaval de Salvador. "Amo axé! Já passei cinco carnavais na Bahia", contou. Além de Karen, o Sauípe Folia 2012 contou ainda com a presença do cantor sertanejo Danniel Vieira, do cantor de arrocha Lucas Kart e Rafa da banda Oito Sete Nove Quatro, filhos de Bell, vocalista do Chiclete com Banana.

adblock ativo