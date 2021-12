Ivete Sangalo será mãe do mordomo Crô em filme

A cantora Ivete Sangalo vai bancar a atriz novamente, desta vez no cinema. Ela será uma a mãe do mordomo Crô em Super Crô, longa escrito por Aguinaldo Silva que mostará as aventuras do personagem da novela Fina Estampa. "Tinha muita vontade de fazer cinema. Vou ser a mãe dele quando criança. Ela é uma mulher chique, elegante, toda diva e um pouco frustrada com algumas coisas. É uma mãe carinhosa e pernóstica, chatinha com ele, sabe? É ela que insere Crô nessa onda de trabalhar com divas e ser um escravo delas. Ela já o escravizava assim", disse ao site do programa Encontro com Fátima Bernardes.

O filme mostra Crô (Marcelo Serrado) cansado de ser milionário, querendo encontrar uma nova patroa para voltar a trabalhar. Super Crô está previsto para ser lançado em novembro.

