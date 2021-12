Ivete Sangalo se reúne com organização do Rock in Rio 2013

Ivete Sangalo tuitou nesta segunda-feira, 10, que tinha um encontro com a organização do festival Rock in Rio, que volta a acontecer no país no ano que vem.

"Hoje vou ao Rio para um almoço especial com a turma do rock in rio", escreveu ela pela no seu perfil na rede de microblogs. O festival terá nova edição em 2013, no Rio de Janeiro.

No ano passado, a escalação de Ivete e de Claudia Leitte provocou protestos por parte dos que haviam comprado ingresso para os shows de rock do evento.

