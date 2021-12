Ivete Sangalo se joga no chão em show no Rio

Empolgadíssima, Ivete Sangalo foi até o chão (literalmente) em uma apresentação em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (16). Nas imagens, a cantora faz algumas coreografias com um dos dançarinos do show e depois se jogada no chão. Gaiata como sempre, ela se levantou logo em seguida e brincou com a plateia.

adblock ativo