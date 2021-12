Ivete Sangalo recebe Xuxa como convidada do Superbonita

Nova apresentadora do programa Superbonita, Ivete Sangalo recebe como convidada especial a amiga de longas datas Xuxa Menegel. A nova temporada do programa estreia no dia 2 de março de 2015, no canal pago GNT.

O bate papo com Xuxa foi gravado em uma luxuosa casa no bairro do Itanhangá, Zona Oeste da capital fluminense, em que a rainha dos baixinhos levou o cachorrinho Dudu. Quando questionada sobre beleza, Xuxa foi direta: "As pessoas estão perdendo a mão nessa busca pela magreza e pela beleza. Tem gente que eu olho e penso: 'Essa pessoa não tem amiga'", disse Xuxa levando Ivete aos risos.

Durante a entrevista, Xuxa também contou que só usa xampu de criança e que não pinta o cabelo de loiro - usa apenas extrato de camomila para clarear os fios. Sobre maquiagem, a loira revelou um desejo: Se eu pudesse, em vez de usar maquiagem, sair segurando duas luzes frias, ia amar. A luz é essencial; deixa meu olho mais claro, minha pele linda e ainda some com as manchinhas", brincou Xuxa, que, no programa, ainda será transformada em um personagem icônico pelo maquiador Fernando Torquatto.

