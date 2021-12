Ivete Sangalo prepara CD com músicas de Tim Maia

Ivete Sangalo já está em estúdio gravando um CD só com músicas de Tim Maia. A cantora postou, na tarde desta terça-feira, 5, uma foto mostrando os bastidores. "Tarde gente!!! No estúdio gravando com os queridos @criolomc e Ganjaman disco só com canções de Tim Maia. Ta tudo tão lindo !!! Vocês vão amar", escreveu na legenda.

Ivete e Criolo estão percorrendo o Brasil com o projeto Nivea Viva, no qual cantam as músicas de Tim Maia. Em Salvador, eles vão se apresentar gratuitamente no dia 24 de maio, na Praça Visconde de Cairu, no Comércio.

Confira abaixo o repertório do show:

1. Não quero dinheiro (Só quero amar) (Tim Maia, 1971) - Ivete Sangalo

2. Gostava tanto de você (Edson Trindade, 1973) - Ivete Sangalo

3. Você (Tim Maia, 1971) - Ivete Sangalo

4. Azul da cor do mar (Tim Maia, 1970) - Ivete Sangalo

5. Primavera (Genival Cassiano e Silvio Roachel, 1970) - Criolo

6. Chocolate (Tim Maia, 1970) - Criolo

7. Imunização racional (Que beleza) (Tim Maia, 1975) - Ivete Sangalo

8. Bom senso (Tim Maia, 1975) - Ivete Sangalo

9. Réu confesso (Tim Maia, 1973) - Ivete Sangalo

10. Telefone (Nelson Kaê e Beto Correia, 1986) - Ivete Sangalo

11. Não vou ficar (Tim Maia, 1969) - Ivete Sangalo

12. O que me importa (Cury, 1972) - Ivete Sangalo

13. Lamento (Tim Maia, 1972) - Criolo e Ivete Sangalo

14. Sossego (Tim Maia, 1978) / Do Leme ao Pontal (Tim Maia, 1981) - Criolo e Ivete Sangalo

15. Você e eu, eu e você (Juntinhos) (Tim Maia, 1980) - Criolo e Ivete Sangalo

16. Ela partiu (Tim Maia e Beto Cajueiro, 1975) - Criolo

17. Eu amo você (Genival Cassiano e Silvio Roachel) - Criolo

18. Coroné Antonio Bento (João do Valle e Luiz Wanderley, 1970) - Criolo

19. Canário do reino (Carvalho e Zapatta, 1972) - Criolo / A festa de Santo Reis (Márcio Leonardo, 1971) - Ivete Sangalo

20. Leva (Michael Sullivan e Paulo Massadas, 1984) - Ivete Sangalo

21. Me dê motivo (Michael Sullivan e Paulo Massadas, 1983) - Criolo

22. Um dia de domingo (Michael Sullivan e Paulo Massadas, 1985) - Criolo e Ivete Sangalo

23. Lábios de mel (Cleonice e Edson Trindade, 1979) - Ivete Sangalo

24. O descobridor dos sete mares (Michel e Gilson Mendonça, 1983) - Ivete Sangalo

25. Acende o farol (Tim Maia, 1978) - Criolo e Ivete Sangalo

26. Não quero dinheiro (Só quero amar) (Tim Maia, 1971) - Criolo e Ivete Sangalo

Bis:

27. Vale tudo (Tim Maia, 1983) - Criolo e Ivete Sangalo

28. Sossego (Tim Maia, 1978) / Do Leme ao Pontal (Tim Maia, 1981) - Criolo e Ivete Sangalo

