Ivete Sangalo posta foto com máscara de Papai Noel

A cantora Ivete Sangalo já está no clima de Natal. Nesta quarta-feira, 5, ela postou uma foto na rede social Instagram na qual está com uma máscara de Papai Noel. Ela ainda brincou com os seguidores na legenda: "Quem será o Papai Noel?????". A máscara serviu para uma ação promocional de uma emissora de rádio baiana.

Na noite de terça-feira, 3, Ivete encheu a Concha Acústica com um show mais romântico, que teve a renda voltada para três instituições beneficentes.

