Ivete Sangalo passeia pela Barra e declara amor por Salvador

A cantora Ivete Sangalo andou passeando por Salvador na noite desta segunda-feira, 13. Veveta - como é conhecida pelos fãs -, estava admirando o cenário do bairro da Barra, mais especificamente do Farol, e usou sua conta no Instagram para publicar uma foto do passeio.

Na legenda da imagem, a artista aproveitou para declarar o seu amor pela cidade. "Passeio na minha cidade. Eu amo minha cidade! Salvador, nunca é tarde pra dar um rolé" escreveu.

Não é a primeira vez que Ivete passeia pela Barra. Em 2014, a cantora resolveu levar o filho Marcelo para andar de roda gigante no bairro, acompanhada de algumas amigas e de um segurança. Os fãs adoraram e aproveitaram para tietar a musa.

O que não se sabe é se a cantora, desta vez, foi dar o "rolé" de buzu, como já tinha feito anteriormente para mostrar a cidade para o filho.

