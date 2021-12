Ivete Sangalo participará do novo CD do Araketu

Mais uma estrela da axé music confirmou presença na gravação do CD ao vivo que marcará a volta do cantor Tatau à banda Araketu. Trata-se da cantora Ivete Sangalo, que aceitou o convite esta semana. Além dela, os cantores Saulo Fernandes (banda Eva), Daniela Mercury, Bruno (Sorriso Maroto), Pablo, Levi Lima e Manno Góes (Jammil) também estarão no show que acorrerá no Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 30 deste mês.

