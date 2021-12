Ivete Sangalo parabeniza Carla Perez em festa surpresa

A apresentadora e cantora infantil Carla Perez foi surpreendida com uma festa surpresa de seu aniversário na manhã deste sábado (17), nos estúdios da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, enquanto gravava o seu programa, "Clube da Alegria".

No programa especial aos seus 35 anos, a apresentadora recebeu um vídeo recado da amiga e cantora Ivete Sangalo, que fez questão de parabenizá-la na atração. Representantes do NACCI (Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil) instituição qual Carla Perez é madrinha, também foram dar os parabéns à artista junto com os seus fãs e admiradores.



Dona Ivone Perez, mãe de Carla, que aniversariou um dia antes da filha famosa, entrou com o bolo com decoração inspirada na Disney para surpresa da artista, que todas as sextas-feiras tem o hábito de apresentar o programa fantasiada.

