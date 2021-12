Ivete Sangalo lota show em prol de instituições de Salvador

Ivete Sangalo se apresentou na noite desta terça-feira, 4, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no Campo Grande, para arrecadar dinheiro em prol de três entidades de Salvador: Hospital Martagão Gesteira, Lar Pérolas de Cristo e Fundação Pio XII.

A musa arrasou no figurino e fez os corações baterem forte com seu repertório só de sucessos. "Para uma noite tão especial, eu tinha que preparar um show especial também. Nada melhor do que fazer isso a favor dessas instituições que tanto precisam de ajuda", disse a cantora durante a apresentação, que tem casa lotada.

