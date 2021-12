Ivete Sangalo liga para fã acidentada em desabamento de camarote

A cantora Ivete Sangalo não cansa de surpreender. Desta vez, a artista, preocupada, telefonou para uma das vítimas do desabamento do camarote do Odonto Fantasy, em Aracaju (SE), que encontra-se internada. A fã, identificada como Joanny Lais, 30 anos, foi a única que precisou passar por uma cirurgia para tratar de uma fratura exposta no joelho.

"Eu fiquei preocupada e falei: aí, vou conseguir o telefone dela. Fiquei bastante preocupada, porque imagino o susto que não foi pra vocês. Ave Maria, eu lá no palco quando eu vi acontecendo alguma coisa meu coração ficou na mão. Mas estou feliz de ouvir você, saber que você vai se recuperar bem", declara a futura mamãe de gêmeos no áudio da ligação, divulgado pela família de Joanny.

Além dela, cerca de 25 pessoas ficaram feridas com o acidente, que ocorreu na madrugada do domingo, 8. A maioria com ferimentos leves, foram atendidas por equipes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) no local e encaminhadas para o Hospital São Lucas, na capital sergipana, segundo informações de sites locais.

No momento do desabamento, a cantora, sem detalhes do ocorrido, parou o show e pediu calma às pessoas que estavam no espaço e mais informações sobre o que havia acontecido.

