Ivete Sangalo lança nova música nas rádios

A cantora Ivete Sangalo lançou nesta quarta-feira, 3, sua nova mais nova música de trabalho, composta por Ramon Cruz. Com o título de "Vejo o Sol e a Lua", a canção é o terceiro single do álbum Real Fantasia, lançado em outubro de 2012.

Veja a letra:



Vem, levanta e vamos que o tempo passa

As horas voam

Não esperam ninguém

Estamos longe da nossa igreja

Ainda lembra que vamos casar?



Corre, corre, corre sem parar

Sabe Deus eu queria voar

São tantas ruas e tão pouco ar

Respira meu amor



Estar contigo é um sonho

E diante dos olhos do mundo

Eu te digo sim

Te quero muito



Seu amor me fez mais forte

Você me deu tanta sorte

Lá no fundo dos seus olhos

Vejo o sol e a lua

