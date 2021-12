Ivete Sangalo lança música e clipe contra o aedes

Ivete Sangalo entrou na guerra contra o aedes aegypti e lançou, nesta quinta-feira, 14, uma música e um clipe para alertar a população para a prevenção e proteção contra o mosquito que provoca a dengue, a zika e outras doenças.

"Melhor caminho que encontramos foi fazer um hit para esclarecer que são três passos tão importantes: não deixar água parada, o inseticida que derruba o bicho sem pensar e o repelente que é como protetor solar hoje", disse a cantora.

Ivete, que planejava engravidar do segundo filho, adiou o plano por conta da zika. "Reservei depois do carnaval o tempo para eu engravidar. Já havia o medo da dengue e já passei por isso. Já peguei duas dengues! Mas definitivamente o quadro da zika estampado na realidade do Brasil fez frear o sonho de nós mulheres. Quando me vi dentro disso, falei que tinha que participar dessa prevenção com algo de forma alegre e lúcida", afirmou.

