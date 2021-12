Ivete Sangalo já prepara seu desfile no Carnaval de 2013

Cinco meses antes do Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo já está em processo para escolher seu tema para a folia de Momo de 2013. A temática começou a ser definida durante esta semana, como afirmou a musa nas redes sociais.

"Reunião do nosso tema de Carnaval, que já está quase resolvido. A aprovação da pesquisa e referências do figurino serão analisadas", escreveu ela, que antecipou que "o Carnaval de 2013 vai ser um luxo total! Estou já cuidando do repertório, que tem que estar nos trinks". Ela também já está analisando os figurinos que usará durante os desfiles.

Mesmo com uma rotina corrida - com gravação da novela "Gabriela", shows e preparativos para o lançamento do mais novo CD, em outubro -, Ivete não descuida da maior vitrine da música baiana, o Carnaval.

adblock ativo