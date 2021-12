Ivete Sangalo grava participação em programa de Regina Casé

Ivete Sangalo segue com sua agenda lotada. Depois de marcar presença na sua cadeira de jurada no programa "SuperStar" (Globo), neste domingo, 1º, ela segue para gravar sua participação no programa "Esquenta" (Globo), comandado por Regina Casé.



Em seu perfil no Instagram, a cantora baiana publicou uma foto ao lado da irmã Cynthia com a seguinte legenda: "Boa tarde!!! Prontas pra lacrar no #esquenta! Alô @reginacase eu e @cynthiasangalo estamos chegando pra curtir muito com essa família deliciosa!".

