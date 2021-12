Ivete Sangalo ganha festa surpresa de amigas famosas

Ivete Sangalo foi recebida na noite desta quarta-feira, 21, com uma festa surpresa antecipada de aniversário. As organizadoras da comemoração foram as amigas famosas Angélica, Carolina Dieckmann, Fernanda Souza, Fernanda Lima e Juliana Paes. A cantora baiana fará 42 anos no dia 27 de maio.

"Festinha surpresa pra @ivetesangalo com as gatas @fernandalimaoficial @fepaesleme @loracarola @fernandasouzaoficial @angelicaksy", escreveu Juliana, na legenda de uma foto que postou com as beldades no Instagram.

Luciano Huck e André Marques também marcaram presença no encontro. Huck ainda postou uma foto da mulherada reunida. "As mina no churras do querido parceiro André Marques valeu, André", disse o apresentador.

Ivete também usou a rede social para agradecer aos amigos: "Que delícia! Fiquei tão feliz com essa festa massa! Todos lindos que eu amo".

