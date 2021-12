Ivete Sangalo faz show com gesso na perna em Minas Gerais

Uma tala de gesso na perna esquerda não impediu que a cantora Ivete Sangalo fizesse seu show durante o Carnalfenas, que é o Carnaval fora de época da cidade de Alfenas, em Minas Gerais. A apresentação aconteceu na noite desta sexta-feira, 2.

Empolgada, ela dançou e contagiou o público com a energia que lhe é característica. Neste domingo, 4, ela estará no programa de Fausto Silva. "Amanhã é sabadão da família e Domingo mãe ferve no Domingão do Faustão. Durmam em paz e sonhem comigo! Bju nos zoio e zurêia", escreveu Ivete, no Twitter.

