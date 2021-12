Ivete Sangalo fala sobre suposto romance com Xuxa

Ivete Sangalo falou sobre os boatos de sua vida pessoal em sua biografia, "Pura paixão" (Editora Agir), que chega às livrarias ainda neste mês de novembro.

A cantora baiana falou, por exemplo, dos rumores de ser gay e de ter um suposto romance com a amiga e apresentadora Xuxa.

"Mesmo que eu fosse lésbica e ela também, não ficaríamos por sermos amigas. E se não fôssemos tão amigas e gostássemos de mulher poderíamos ser namoradas", revelou Ivete, no livro, segundo o autor Jorge Velloso.

Em entrevista ao jornal "Extra", o Velloso contou que, em algum momento das entrevistas, Ivete falou sobre o assunto. "O engraçado é que isso nunca foi uma questão. Ivete até brincou que assumir um relacionamento homossexual para um baiano não é exatamente algo difícil", disse o autor.

No livro, Ivete também falou que sabe lidar bem com a fama, apesar do ônus: "O que mais me incomoda do sucesso é ter que esclarecer as intrigas, as fofocas. A sua verdade se soprepõe à mentira de qualquer outra pessoa, mas o chato é que qualquer resposta dada não será a verdade absoluta porque não convém a outras pessoas", disse.

