Ivete Sangalo estreia programa de culinária na web

A cantora Ivete Sangalo estreia nesta quarta-feira, 13, um programa de culinária na internet. A musa do axé gravou vários vídeos ao lado do marido e nutricionista Daniel Cady, que devem ser lançados semanalmente.

De acordo com a assessoria da cantora, o programa deve ensinar aos internautas a preparar alguns pratos lights. Todo o vídeo é gravado na cozinha da artista. O material faz parte do projeto que Ivete lança, chamado Body Change - dez Semanas, ou mudança de corpo em português. A ideia, como o próprio nome dá pistas, é que as pessoas emagreçam em dez semanas seguindo as recomendações da cantora e do marido dela.

O programa da cantora pode ser visto no site www.10semanas.com.br

