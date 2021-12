Ivete Sangalo está super sexy em capa de novo CD

O novo CD de Ivete Sangalo traz a musa da axé music mais sexy e ousada na capa, bem diferente dos trabalhos anteriores da artista. Com o nome "Real Fantasia", o CD terá lançamento nacional no próximo mês.

Quem dirigiu a concepção da capa foi Giovanni Bianco, que já trabalhou com algumas estrelas internacionais, como Madonna. Talvez, por isso, Ivete aparece tão sensual em um vestido vermelho e com as pernas de fora. A foto, por sua vez, é assinada por Gui Paganini.

