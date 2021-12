Enquanto realizava um show na madrugada deste domingo, 9, em São Paulo, a cantora Ivete Sangalo decidiu comentar sobre um vídeo que viralizou na internet, no qual mostra a cantora fazendo uso de algo semelhante a um pó branco pouco antes de entrar no palco do Salvador Fest em setembro.

O vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais, apontava que a cantora fez uso de droga. Irritada, Ivete não poupou palavras para criticar os responsáveis pela publicação da imagem e disse que vai tomar "as devidas providências" contra os autores.

Da Redação Ivete Sangalo esclarece sobre uso de "pó branco" em show

"Isso aqui, para quem me acompanha há 23 anos, e, a propósito, não há carreira vitoriosa com 23 anos se a gente não andar dentro de uma retidão de responsabilidade e saúde e, acima de tudo, consciência de qualidade de vida, que é uma coisa que eu tenho. Então senhores, isso aqui é soro fisiológico, que está presente em todas as minhas apresentações, vocês fãs sabem disso. Isso aqui eu utilizo para que eu cante cada vez melhor para vocês", revelou Ivete.

"Realmente está me incomodando, que é o fato irresponsável que as pessoas trabalham com a responsabilidade alheia. Uma coisa é quando alguém faz uma brincadeira, brinca com um fato cotidiano da vida de nós todos. Mas eu não admito que tratem de forma irresponsável o meu modo responsável de viver. Eu estou fazendo isso aqui agora, não era pra eu fazer, porque é inadmissível. E está claro para quem me conhece, e para quem não me conhece também. Mas eu tenho um filho de sete anos, e tenho milhões de fãs mirins, crianças, adolescentes, a quem eu devo todo meu respeito e meu carinho", acrescentou.

